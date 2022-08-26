Прокуратура передала АРМА російську частину активів агропідприємства на 4,6 млрд грн
Офіс генерального прокурора повідомляє про передання АРМА частини статутного капіталу агропідприємства, що належить громадянину РФ, сумою 4,6 млрд грн.
"Прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн. Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину РФ", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в п'ятницю.
За інформацією прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України), триває за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.
"Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів", - уточнюється у повідомленні.