"ДТЕК" оновить до початку опалювального сезону 2 тис. км електроліній у Києві та трьох областях

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" до початку опалювального сезону виконають технічне оновлення 2 тис. км електроліній та майже 1,5 тис. трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, зазначається у пресрелізі компанії у четвер.

"Це дозволить підвищити надійність електропостачання мешканців, установ та підприємств у період підвищеного попиту на електроенергію", - йдеться у документі.

Як поінформували у "ДТЕК Мережі", ОСР енергохолдингу направляють на підготовку до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років усі фінансові та технічні ресурси, які залучаються за рахунок стимулювального RAB-регулювання.

Фахівці ОСР також розчистять від зелених насаджень понад 6 тис. км повітряних електроліній, що зменшить аварійність мереж, особливо в тих населених пунктах, де переважає приватна забудова.

Крім того, фахівці "ДТЕК Мережі" обстежать надійність електропостачання понад 300 об'єктів критичної інфраструктури – лікарень, шкіл, дитсадків, об'єктів теплоенергетики та житлово-комунального господарства.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств та 150 тис. підприємств.

До холдингу входять "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні ЕС", "ДТЕК Дніпровські ЕС", "ДТЕК Донецькі ЕС", "ДТЕК Одеські ЕС", "ДТЕК високовольтні ЕС" та "ДТЕК ПЕС-Енерговугілля".