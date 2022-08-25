Економіка

12:34 25.08.2022

Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало збитків компанії на мільярд грн - підсумки аудиту

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Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало збитків компанії на мільярд грн - підсумки аудиту

Колишнє керівництво державного підприємства "Антонов" завдало збитків компанії на загальну суму близько мільярд грн за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року, повідомив в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов у відеозверненні у четвер за підсумками державного аудиту.

"Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 млн грн. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 млн грн. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 млн грн. Загалом аудит встановив фінансові порушення майже на мільярд грн", – сказав Гаврилов.

Він зазначив, що після отримання результатів держаудиту ДП "Антонов" прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

За словами нового керівника "Антонова", серед зафіксованих порушень – завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

"Авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зазначив Гаврилов.

Він додав, що значних збитків ДП "Антонов" зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

Як повідомлялося, держконцерн "Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП. "Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - пояснив "Укроборонпром".

Нове керівництво "Антонова" 3 травня ініціювало державний фінансовий аудит діяльності компанії.

За даними ГК "Укроборонпром", внаслідок ворожих дій Росії розгромлено базу (НП "Антонов") у Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та флагман світового авіаційного флоту Ан-225 "Мрія". Постраждав також ще один Ан-124, тоді як п'ять інших Ан-124 вивели з України. На адресу колишнього керівництва підприємства лунали обвинувачення у тому, що вони могли завчасно евакуювати "Мрію", Ан-26 та Ан-74, проте керівництво їх спростовувало.

ДП "Антонов" - провідний український розробник та виробник авіатехніки, що з 2015 року за рішенням уряду входить до держконцерну "Укроборонпром". Його структурним підрозділом, на який припадає значний обсяг виторгу та прибутку, є "Авіалінії Антонова" - один із провідних світових операторів важкого транспортного Ан 124-100 вантажопідйомністю 150 тонн.

ДП "Антонов" у 2020 році збільшило виторг на 25,2% - до 7 млрд 513,3 млн грн, а чистий прибуток - у 2,4 раза, до 1 млрд 71,8 млн грн.

Дев'ять місяців минулого року підприємство завершило з виторгом 255,1 млн грн і чистим прибутком 677 млн грн.

 

Теги: #антонов #збитки

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