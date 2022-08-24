Економіка

20:21 24.08.2022

Італійські газосховища заповнені на 80% - Драгі

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Італійські газосховища заповнені на 80% - Драгі

Заповненість італійських газосховищ досягла 80% і до жовтня може становити 90%, сказав у середу прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, під час виступу на заході в Ріміні.

Італії вдалося скоротити залежність від російського газу вдвічі з 40% минулого року за рахунок пошуку нових джерел постачання в Алжирі та Азербайджані, цитує політика MarketWatch.

Країна може стати цілком незалежною від поставок з РФ до 2024 року, якщо вона зможе побудувати два нові регазифікаційні термінали, сказав Драгі, який обіймає посаду прем'єр-міністра до парламентських виборів, призначених на 25 вересня.

Раніше Німеччина також повідомила про заповнення газосховищ на 80% напередодні зимового опалювального сезону, проте попередила, що плани Росії призупинити прокачування газу Північним потоком на три дні можуть уповільнити процес поповнення запасів.

 

 

Теги: #італія #газосховища #драгі

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