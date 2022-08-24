Економіка

12:42 24.08.2022

Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США

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Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США

Україна у середу, у День Незалежності, отримає від США $3 млрд до державного бюджету у формі безповоротного гранту, повідомив український міністр фінансів Сергій Марченко.

"Кошти надійдуть через механізм Світового банку. Грантова допомога є вагомим подарунком нашій країні на День Незалежності України", – написав він у фейсбуці.

Марченко подякував американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України.

Як повідомлялося, глава Мінфіну анонсував надходження в Україну в серпні понад $5 млрд зовнішньої допомоги порівняно з $1,7 млрд у липні та $4,4 млрд у червні.

За його словами, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму майже $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже було отримано $14 млрд.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у війну, за даними Мінфіну та уряду, становить орієнтовно $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк. У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, проте в липні й серпні поки що надав по 30 млрд грн - у межах раніше обумовленої з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік.

Офіційний курс гривні становить 36,5686 грн/$1.

Теги: #сша #грант #україна

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