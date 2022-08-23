Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Росією Криму становлять близько $118 млрд.

"Вісім років минуло з моменту окупації Криму. За цей час Росія перетворила півострів на величезну військову базу. На сьогодні орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд", - сказав Шмигаль на другому саміті Кримської платформи у вівторок.