Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку країни.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету сягнули майже 1 трлн. З них понад 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто більше ніж 40% усього, що ми витрачали з державного бюджету, – це потреби армії. 288 млрд грн на зарплати військових. 135 млрд грн – на придбання та ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що сьогодні українці свідомі як ніколи.

"Український бізнес і українські громадяни, незважаючи на складнощі, сплачують податки, адже знають - вони допомагають армії та нашим військовим. Решта видатків держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників і запозичень через військові облігації", - додав він.

Також Шмигаль повідомив, що наразі вже залучено понад $14 млрд зовнішнього фінансування від союзників України, а до кінця року планується залучити ще від $12 млрд до $16 млрд.

"Паралельно з цим ми обговорюємо можливість створення нової великої програми з Міжнародним валютним фондом. Також понад $5 млрд буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки успішним переговорам, які уряд провів із зовнішніми кредиторами. Україна відстрочила сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року", - наголосив він.