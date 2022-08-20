Сім суден під навантаження агропродукцією взяли порти "Великої Одеси" – АМПУ

Сім суден під навантаження агропродукцією прийняли порти Великої Одеси, близько 66,5 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії попрямує в порти Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів, повідомляє Асоціація морських портів України.

"Сьогодні порт "Чорноморськ" пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ і MARANTA, порт "Одеса" почав завантаження GANOSAYA і KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y чекає своєї черги, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порту "Південний", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Загалом близько 66,5 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії попрямує в порти Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.