Економіка

19:41 17.08.2022

"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

3 хв читати
"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди на дворічну відстрочку виплат відсотків та погашення за жодним із трьох випусків його єврооблігацій, йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

Згідно з ним, необхідний кворум (понад 2/3) було досягнуто лише на зборах єврооблігацій на $335 млн із погашенням у липні 2022 року, проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.

За двома іншими випусками – з погашенням у 2024 році на EUR600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн – кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.

"Нафтогаз" уточнив, що на збори з євробондів 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів було віддано на користь пропозиції НАК.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалося приблизно 54%, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.

Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 призначені на 31 серпня відповідно об 11:00 та об 11:15 за Лондоном.

"На основі кворуму, представленого на початкових зборах, очікується, що відкладені збори, які будуть проведені щодо облігацій 2024 року та облігацій 2026 року, матимуть кворум", - зазначає НАК.

Компанія наголосила, що умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені постановою уряду та загалом відповідають умовам, запропонованим сувереном та іншими українськими державними емітентами 20 липня, які успішно прийняли власники їхніх євробондів минулого тижня.

"Кабінет міністрів України наполегливо рекомендує інвесторам підтримати останні пропозиції, включені в операцію з управління зобов'язаннями "Нафтогазу", які є частиною зусиль України щодо упереджуючого управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – нагадав НАК.

Компанія також зазначила, що уряд своїм рішенням, як і раніше, забороняє "Нафтогазу" проводити платежі з єврооблігацій без попереднього погодження.

Стосовно відмови власників єврооблігацій-2022 від відстрочки виплат за ними, НАК повідомив, що розглядає наступні кроки спільно з Кабміном, як єдиним акціонером, і Мінфіном. "Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", – йдеться в оголошенні.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов за єврооблігаціями та зобов'язав компанію укласти новий договір на встановлених урядом умовах.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року й того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії за двома із трьох випусків євробондів.

Наразі на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Всі вони були розміщені у 2019 році: в липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 і виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

 

 

Теги: #нафтогаз #євробонди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 12.08.2022
Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

Україна залучить близько $350 млн кредиту Канади на закупівлю газу "Нафтогазом" – депутат

21:08 11.08.2022
"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

"Нафтогаз" підтвердив відновлення "Укртранснафтою" транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

10:43 03.08.2022
"Нафтогаз" зробив нову пропозицію держателям євробондів про відстрочку виплат і погашення на два роки

"Нафтогаз" зробив нову пропозицію держателям євробондів про відстрочку виплат і погашення на два роки

21:06 02.08.2022
Уряд погодив нову пропозицію "Нафтогазу" на відтермінування з євробондів

Уряд погодив нову пропозицію "Нафтогазу" на відтермінування з євробондів

15:18 30.07.2022
Кабмін продовжив на місяць спецзобов'язання "Нафтогазу" постачати газ по 7,42 грн/кубометр для гарячого водопостачання

Кабмін продовжив на місяць спецзобов'язання "Нафтогазу" постачати газ по 7,42 грн/кубометр для гарячого водопостачання

14:58 30.07.2022
Кабмін затвердив ринкову вартість акцій "Нафтогазу" в 300,4 млрд грн і збільшив його СК на 646 млн грн за рахунок передання шести ТЕЦ

Кабмін затвердив ринкову вартість акцій "Нафтогазу" в 300,4 млрд грн і збільшив його СК на 646 млн грн за рахунок передання шести ТЕЦ

15:23 29.07.2022
У "Батьківщині" заявляють про запобігання розкраданню "Нафтогазом" 264 млрд грн бюджетних коштів

У "Батьківщині" заявляють про запобігання розкраданню "Нафтогазом" 264 млрд грн бюджетних коштів

12:29 29.07.2022
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

10:02 27.07.2022
"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

20:18 26.07.2022
"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

Зеленський доручив Шмигалю та Стефанчуку розглянути пропозиції громадян щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу

Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

Ціна газу в Європі перевищила $2600/тис. куб. м, додавши за день уже 9%

Глава Нацбанку знову закликає уряд до скорочення дефіциту держбюджету та мінімізації його емісійного фінансування

ОСТАННЄ

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

Зеленський доручив Шмигалю та Стефанчуку розглянути пропозиції громадян щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу

monobank із вересня підніме тариф на зняття готівки до 0,9%

ФГВФО розпочав задоволення вимог юросіб неплатоспроможного МР Банку

США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

Райффайзен Банк запустив онлайн купівлю валюти під депозит

Заступник глави ОП Шурма допускає обсяги емісії до 60 млрд грн на місяць

Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року

Кожен п'ятий МСБ втратив понад $100 тис. через війну - опитування ЄБА

Мінінфраструктури невдовзі представить проєкт електронної черги на кордоні в рамках митної реформи - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА