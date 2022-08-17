Економіка

12:56 17.08.2022

Зеленський доручив Шмигалю та Стефанчуку розглянути пропозиції громадян щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу

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Зеленський доручив Шмигалю та Стефанчуку розглянути пропозиції громадян щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, що зібрала понад 25 тис. підписів громадян, із закликом встановити рівень зарплати для всіх народних депутатів і членів Кабінету Міністрів на рівні мінімального окладу, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути це питання та поінформувати про результати.

У своїй відповіді на електронну петицію № 22/143976-еп "Встановити рівень зарплатні всім депутатам України на рівні мінімального окладу", який оприлюднено на сайті глави держави, Зеленський подякував "за активну громадянську позицію" всім особам, які висловили відповідні пропозиції з питань підтримки армії та населення України.

Як наголосив президент, згідно з пунктом 21 частини першої статті 92 Конституції України лише закони України визначають статус народних депутатів України. Частина перша статті 33 закону України "Про статус народного депутата України" визначає, що щомісячний посадовий оклад народного депутата встановлює Верховна Рада України. Додатки до встановленого Верховною Радою посадового окладу народного депутата провадяться у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України.

З урахуванням зазначеної норми закону України Верховна Рада України ухвалила постанову від 7 грудня 2017 р. №2240-VIII "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України", яка визначає, зокрема, розміри посадових окладів народних депутатів України та порядок здійснення надбавок.

Також, зазначає Зеленський, згідно із законом України "Про Кабінет Міністрів України", умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія закону України "Про державну службу" визначено коефіцієнти співвідношення посадових окладів членів Кабінету Міністрів України до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними.

Водночас 6 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №406 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. №304", яка встановлює, що до окремого рішення Кабінету Міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 року прем’єр-міністру України, першому віцепрем’єр-міністру України, віцепрем’єр-міністру України, міністрам, їхнім першим заступникам, заступникам, голові та членам Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надбавка за інтенсивність праці не виплачується.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України та голови Верховної Ради України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - заявив Зеленський.

Теги: #уряд #нардепи #зарплати #петиція

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