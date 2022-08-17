США куплять через СПП ООН пшеницю в України на $68 млн для пом'якшення світової продовольчої кризи – Блінкен

Сполучені Штати Америки нададуть Світовій продовольчій програмі (СПП) ООН $68 млн для закупівлі пшениці в Україні та подальшого її відправлення до країн, найбільш уразливих із погляду продовольчої безпеки, повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"США внесуть $68 млн у Світову продовольчу програму на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати їх приклад", - написав Блінкен у твіттері в середу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 28 червня схвалив проєкт угоди з СПП ООН про відновлення роботи її офісу в країні, що дозволить організації, зокрема, закуповувати продукцію АПК в українських компаній для виконання міжнародних гуманітарних програм.

Участь СПП передбачається у закупівлях сільськогосподарських та продовольчих товарів в українських компаній для потреб міжнародних гуманітарних проєктів ООН.