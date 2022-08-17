Райффайзен Банк запустив онлайн купівлю валюти під депозит

Райффайзен Банк (Київ) запустив можливість купівлі валюти онлайн для розміщення її на депозит терміном від трьох місяців, повідомила пресслужба банку у вівторок.

Згідно з релізом, умови депозиту передбачають поповнення депозиту на суму, яка не перевищує 50 тис. грн в еквіваленті протягом місяця.

Запропонована ставка за депозитом становить 0,01% річних, обмеження щодо мінімального розміру вкладу відсутні.

Райффайзен Банк заявляє, що запропонований курс обміну є найвигіднішим – 37,45 грн/$1 та 38,10 грн/EUR1, проте на цей рівень він був піднятий лише в день запуску застосунку, тоді як напередодні становив 36,93 грн/$1.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці липня у рамках ослаблення тиску на гривню на готівковому ринку дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць за умови її розміщення на депозит мінімум на 3 місяці.

Раніше подібну послугу вже запропонували у своїх застосунках monobank, державні Укргазбанк та Укрексімбанк, ПУМБ та ТАСкомбанк.