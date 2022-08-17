Заступник глави ОП Шурма сподівається на затвердження ліберальної податкової моделі протягом пів року
Нова ліберальна податкова модель зі скасуванням єдиного соціального внеску та військового збору обговорюється наразі за участю Офісу президента (ОП) і може бути затверджена протягом пів року, повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма.
"Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається "10-10-10": 10% - податок на прибуток, 10% - ПДФО (податок на доходи фізосіб) та 10% - ПДВ (податок на додану вартість)", – сказав він в інтерв'ю українському Forbes, опублікованому у вівторок.
Шурма наголосив, що ця модель передбачає майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і "такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків".
"На жаль, ми поки що не дійшли консенсусу в цьому питанні, але сподіваюся, протягом найближчих місяців – пів року зможемо ухвалити нову податкову модель", - зазначив заступник глави ОП.
За його словами, основною перешкодою є відповідь на запитання, що буде з надходженнями до бюджету найближчого року, оскільки бюджет зараз і так не збалансований: за рахунок власних доходів покривається лише 30% потреб.
Шурма зазначив, що необхідно знайти компенсатори, й додав, що в Україні недостатньо оподатковуються забруднення навколишнього середовища або шкідливе споживання, тобто тютюн, алкоголь, нафтопродукти.
"Ще одна ідея – податкові стимули для розвитку переробної промисловості, які передбачають скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари", - повідомив він.
Заступник глави ОП заявив, що є великим прихильником таких радикальних податкових змін, і вважає, що їх варто запроваджувати зараз.
"Це також наш унікальний шанс змінити культуру сплати податків у країні. Однак це справді дуже відповідальне рішення, тож ми маємо ухвалювати його тільки коли досягнемо консенсусу", – сказав він.
Щодо ідеї запровадження 10% додаткового збору на купівлю валюти для імпорту Шурма повідомив, що підтримує його і розглядає як не стільки спосіб наповнення бюджету, скільки як засіб боротьби зі спекулянтами та підтримки національного виробника.
"Цей податок має знизити попит на валюту з боку недобросовісного бізнесу, який користується можливістю здійснювати розрахунки протягом 180 днів. Відповідно, це вирівняє платіжний баланс і знизить тиск на гривню", - вважає він, прогнозуючи зниження попиту на валюту на $1-2 млрд.