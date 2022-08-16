Економіка

16:41 16.08.2022

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль

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Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Триває реалізація програми "єРабота". Кількість поданих заявок досягла вже 8 тис.", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що саме середній бізнес є основою успішної української економіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 103,3 млн грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".

Теги: #шмигаль #єработа

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