Економіка

09:26 13.08.2022

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

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"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

ПрАТ "Укргідроенерго" розраховує у вересні поточного року підписати контракт із німецькими компаніями Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера потужністю 1 МВт для виробництва водню, повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

"Щодо водню ми дуже плідно співпрацюємо з німецькими партнерами. (…) Плануємо у вересні підписати контракт на постачання електролізера в 1МВт. У них термін виготовлення 16 місяців, але ми домовилися, що вони заберуть у когось чергу і зроблять нам це через 6-9 місяців. Тому, якщо ми підпишемо контракт у вересні, то в першому півріччі наступного року ми зможемо реалізувати цей проєкт на ДніпроГЕС", - сказав Сирота в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це пілотний проєкт, який компанія реалізовуватиме власним коштом, але його реалізація допоможе залучати інвесторів на більші проєкти в майбутньому.

"Якщо ми сьогодні збудуємо хоча б 1 МВт, то нам буде набагато простіше говорити з європейськими донорами. Вони швидше дадуть кошти і на проєктування, і на реалізацію проєктів. А у нас є можливість реалізувати проєкти водню від 40 МВт до 100 МВт", -пояснив Сирота наміри.

При цьому він додав, що в умовах агресії Росії в Україні та її енергетичного шантажу щодо Європи проєкти розвитку водню активно реалізовуватимуться.

"І я переконаний, що ми маємо рухатися разом із європейцями. Ми не маємо робити через три-чотири роки те, що в Європі вже буде зроблено", - зазначив Сирота.


Повністю інтерв'ю з Ігорем Сиротою оприлюднено на сайтах агентства "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформи"

Теги: #укргідроенерго

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