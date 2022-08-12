Кабмін затвердив порядок переходу до держвласності майна забороненої партії

Кабінет Міністрів затвердив порядок переходу у власність держави майна забороненої політичної партії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено порядок переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень.

Зазначається, що згідно з документом визначено механізм виконання рішення суду про заборону політичної партії щодо переходу у власність держави майна забороненої політичної партії.