"Укрзалізниця" запустила власний мобільний застосунок із прямим продажем квитків

АТ "Укрзалізниця" у партнерстві з MasterСard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків без комісій та інформування пасажирів, повідомила пресслужба компанії у четвер.

"Для пасажира аргумент на користь встановлення застосунку ще очевидний: тут найдешевші квитки без комісій, гарантований швидкий пошук та стабільність роботи", - наводяться в повідомленні слова голови правління "УЗ" Олександра Камишіна.

Згідно з релізом, застосунок надає можливість придбати квитки на всі потяги далекого сполучення в Україні, повернути квитки, отримувати повідомлення про рейс та шляхи прибуття/відправлення поїзда, отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.

"Запуск застосунка "УЗ" допоможе нам залишатися на зв'язку з пасажирами і якомога оперативніше та ефективно інформувати про зміни в рейсах, оновлення графіків, нові маршрути та сервіси", – додав глава компанії.

В "УЗ" зазначили, що пасажири зможуть оплатити квитки в мобільному застосунку за допомогою Apple Pay, Google Pay або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для подальших сплат.

Тестування нової програми відбулося в липні, і наразі воно вже доступне всім користувачам AppStore і Google Play Market.

Крім того, "УЗ" планує запуск нового сайту у рамках диджиталізації компанії.

"Наступним етапом диджиталізації "Укрзалізниці" буде розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг вокзальних портерів, пошук загублених речей, бронювання лаунжу тощо", - йдеться в пре-реліз.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в компанії, новий сайт "УЗ" планує запустити вже цього року.