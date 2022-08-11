Економіка

11:49 11.08.2022

Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

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Збитки від агресії РФ зросли на $2,1 млрд за тиждень, потреби у відновленні - на $3 млрд – KSE

Збитки інфраструктури України від війни станом на 8 серпня 2022 року KSE Institute оцінив у $110,4 млрд, водночас за минулий тиждень оцінка збитків зросла на $2,1 млрд.

"За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень зросли на $3 млрд і на сьогодні становлять $188 млрд", - повідомляється у пресрелізі аналітичного підрозділу Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute.

Згідно з ним, найбільше за тиждень зросла оцінка збитків інфраструктурі – на $1,8 млрд, до $33,4 млрд, що пов'язано з отриманням командою проєкту детальної інформації від Мінінфраструктури про пошкоджені та зруйновані мости.

"За останніми даними, унаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 304 мости та мостові переправи на $1,8 млрд", - зазначено в повідомленні.

Згідно з ним оновлені дані надійшли і від Міністерства розвитку громад та територій, у результаті чого оцінка збитків сфер культури, туризму та спорту зросла на $0,4 млрд – до $1,3 млрд через збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

Однак найбільшими є збитки в частині житлових будівель - $47,8 млрд.

"За останніми даними, зруйновано та пошкоджено щонайменше 131,3 тис. будівель, з яких 15,2 тис. – багатоквартирні... Прямі збитки від руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, і ще $5,4 млрд збитків завдано власникам приватних будинків", - зазначили фахівці KSE.

Загалом від початку війни, згідно з даними проєкту, пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, 115,9 тис. приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 106,1 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 934 медзаклади, 634 культурні споруди, 119 об'єктів соціальної сфери.

У релізі зазначено, що станом на 8 серпня сума непрямих втрат галузей зросла на $0,3 млрд - до $129,1 млрд. Найбільша частка непрямих втрат унаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією, у сфері промисловості - $29,8 млрд. На другому місці за обсягами непрямих втрат агропромисловий комплекс і земельні ресурси — $23,4 млрд, а ще $18,2 млрд — непрямі втрати інфраструктури.

Зростання суми мінімальної потреби у відновленні зруйнованих активів за останній тиждень на $3 млрд пов'язане зі збільшенням кількості зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури та сфер культури, туризму та спорту, які потребують відновлення. Зокрема, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури вже сьогодні потрібно щонайменше $44,6 млрд, а потреби у відновленні культурних, туристичних та спортивних споруд зросли на $0,7 млрд і становлять $2,3 млрд.

Проєкт реалізує KSE Institute спільно з Офісом президента, Міністерствами економіки, інфраструктури, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і розвитку громад та територій України.

Завдані збитки аналізують аналітики KSE Institute та волонтери з партнерських організацій: Центру економічної стратегії, Dragon Capital, Антикорупційного штабу, Інституту аналітики та адвокації, Трансперенсі Інтернешнл Україна, ДП "Прозорро.Продажі", Prozorro, Української ради торгових центрів, CoST Ukraine, Вкурсі Агро, TVIS Ukraine, Асоціації ритейлерів України (RAU), Центру розвитку інновацій та Culver Aviation.

Теги: #війна #збитки #кше

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