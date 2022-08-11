Україна відновила резервну лінію електроживлення Запорізької АЕС – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на Держінспекцію ядерного регулювання повідомило про відновлення резервної лінії живлення окупованої російськими військами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), яка до цього була з'єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

"Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення лінії, яка може використовуватися для забезпечення ЗАЕС електроенергією в разі потреби", – повідомляється на сайті МАГАТЕ у ніч із середи на четвер.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріно Гроссі, який у четвер доповідатиме про ситуацію на ЗАЕС у Раді Безпеки ООН, назвав відновлення резервної лінії позитивною подією.

Як повідомлялося, ЗАЕС 5 серпня відключила один із трьох енергоблоків, що працювали, через обмеженість пропускної спроможності у зв'язку з пошкодженням ліній електропередач унаслідок обстрілів військовими РФ. Пізніше голова "Енергоатома" Петро Котін заявив, що в разі подальших пошкоджень ЗАЕС перейде до режиму блекауту.