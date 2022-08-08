ЗАЕС у разі продовження російських обстрілів може перейти в режим блекауту – глава "Енергоатому"

Запорізька АЕС зараз пов'язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим блекауту, повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону в понеділок.

"Наразі становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", - зазначив Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту - повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", - наголосив глава "Енергоатому".

Як повідомлялося, окупована російськими військовими ЗАЕС 5 серпня відключила від мережі один із трьох енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Як уточнили в компанії, військові РФ поцілили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізької ТЕС.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.