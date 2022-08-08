Економіка

13:04 08.08.2022

Затребуваним форматом будуть торговельні центри площею до 12 тис. кв.м - думка

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Затребуваним форматом будуть торговельні центри площею до 12 тис. кв.м - думка

Найближчим часом найперспективнішим напрямом зростання будуть торгові центри, розташовані в обласних та районних центрах, площею до 12 тис. кв. м, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтінова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо раніше активність девелоперів була зосереджена на містах-мільйонниках та передмістях Києва, то тепер увагу зміщено в регіони. Створення мереж невеликих ТЦ із набором операторів товарів першої необхідності по всій Україні цікаве не лише з погляду бізнесу, а й щодо соціальних програм для переселенців", - повідомила Локтіонова.

Експерт зазначила, що, незважаючи на те, що в Україні 24 області, 490 районів, 459 міст та 885 селищ міського типу, професійна торговельна нерухомість раніше розвивалася переважно в кількох найбільших містах країни.

Як показали останні місяці, воєнні дії змушують людей із великих міст у пошуках безпечних місць масово переїжджати до невеликих обласних чи районних центрів. Локтіонова зазначила, що внаслідок вимушеної міграції невеликі міста в центральних та західних районах України, які раніше налічували 20-30 тис. осіб, відзначають суттєве зростання кількості своїх мешканців. За підрахунками експертів UTG, після війни обласні та районні центри стануть, як мінімум, вдвічі більшими завдяки тому, що багато хто з переселенців осяде в спокійніших районах.

"Однак у таких провінційних містах наразі немає сучасних професійних торгових центрів, а досі працюють старі універмаги радянських часів та ринки, чи спостерігається точкова присутність деяких мережевих операторів на кшалт "Фори" чи "Єви". Наявні магазини просто не можуть задовольнити попиту більш вимогливого населення", яке мігрувало з обласних центрів та звикло відвідувати сучасні професійні ТРЦ", - пояснює керівник UTG.

На її думку, торгівельна нерухомість України після перемоги, швидше за все, піде шляхом розвитку найближчої нашої сусідки – Польщі, де професійні ТРЦ є навіть у невеликих містах із населенням від 20 тис. осіб.

"Наприклад, у місті Клодзко з 26 тис. мешканців успішно працює ТРЦ Galeria Twierdza Kłodzko площею 30 тис. кв. м. І, незважаючи на те, що українці ще не досягли рівня доходів, як у Польщі, її досвід показує, що професійна нерухомість і у невеликих містах України має всі перспективи розвитку. Особливо з урахуванням цілком порожнього ринку в таких місцях та практично відсутності конкуренції", - наголосила вона.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн. кв. м. комерційних площ в Україні.

Теги: #прогноз #тц #нерухомість

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