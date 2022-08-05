Економіка

18:44 05.08.2022

"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема щодо євробондів, незважаючи на війну

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"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема щодо євробондів, незважаючи на війну

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема перед власниками облігацій, незважаючи на війну в Україні.

"Наразі, незважаючи на війну, група "Метінвест" продовжує в повному обсязі обслуговувати свій борговий портфель, зокрема випущені облігації", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, у відповідь на відповідний запит.

Раніше в інформації компанії для власників облігацій, оприлюдненій на біржі EURONEXT у Дубліні 29 липня поточного року, повідомлялися про поточну ситуацію в компанії. Зокрема, йшлося про наслідки для групи через російське воєнне вторгнення в Україну, що несприятливо вплинуло на бізнес "Метінвесту" та його продуктивність.

Наголошувалося, що активи групи у Маріуполі, зокрема виробничі потужності "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча постраждали від бойових дій, а російські збройні сили тимчасово окупували місто. Доки не закінчиться активна фаза російської воєнної агресії і не буде припинено та відновлено надійні канали зв'язку з металургійними комбінатами в Маріуполі, не можна встановити та оцінити вплив на них воєнних дій.

"Однак, враховуючи окупацію Маріуполя, рада директорів сьогодні визначила "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча як свої дочірні підприємства без жодних обмежень (Unrestricted Subsidiaries) для кожної серії облігацій", - констатується в повідомленні компанії.

Також уточнюється, що після того, як "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча були визнані дочірніми підприємствами з необмеженим статусом, вони автоматично та беззастережно звільняються від своїх гарантій щодо облігацій. При цьому, відповідно до умов облігацій, компанія не зобов'язана вносити інші дочірні підприємства як додаткове забезпечення гарантії облігацій, наголошується в повідомленні.

Крім того, Рада директорів також визначила низку дочірніх компаній "Метінвесту" на території РФ та Білорусі, зокрема "Метінвест Євразія" (Росія) та "Метінвест Дистриб'юшн" (Білорусь), як дочірні компанії з необмеженою відповідальністю через війну в Україні, внаслідок чого група припинила торгові операції з Росією та Білоруссю.

Також повідомляється, що Єнакіївський метзавод, Макіївський меткомбінат, "Метален", Харцизький трубний завод, "Комсомольське РУ", "Краснодонвугілля" та "Донецьккокс" були визначені як дочірні компанії з необмеженою відповідальністю за євробондами.

Metinvest B.V. випустила низку облігацій - зі строком погашення у 2023 році (непогашена основна сума боргу становить $176,335 млн, купонна ставка 7,75%), зі строком погашення у 2025 році (EUR300 млн, 5,625% відповідно), зі строком погашення у $202 млн, 8,5%), зі строком погашення у 2027 році ($333 млн, 7,65%) та зі строком погашення у 2029 р. (непогашена основна сума боргу становить $500 млн, ставка 7,75%).

Metinvest B.V. та його дочірні компанії є вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС та вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів та готової продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних та металургійних підприємств, що розташовані в Україні, Європейському Союзі, Великій Британії та США, має мережу продажу з охопленням усіх головних світових ринків.

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) та група "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

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