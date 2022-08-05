Економіка

16:12 05.08.2022

USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

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USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках реалізації програми "Підтримка мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП), що працюють із зерном, у доступі до послуг з його зберігання та сушіння" видасть українським аграріям до 15 субгрантів на загальну суму близько 300 млн грн.

Як повідомляється в пресрелізі організації у п'ятницю, кошти будуть виділені для забезпечення ресурсної, технічної та експертної підтримки ММСП, щоб допомогти їм зберегти вирощену зернову продукцію та зміцнити стійкість бізнесу в умовах війни.

Передбачається, що кошти субгрантів будуть спрямовані на закупівлю засобів виробництва, зокрема сільськогосподарського обладнання для доопрацювання, сушіння та зберігання зерна; витратних матеріалів зберігання зерна; матеріалів для будівництва тимчасових зерносховищ (зокрема модульного типу); компенсацію вартості експертної, лабораторної та навчально-інформаційної підтримки; компенсацію організаційних та адміністративних витрат субреципієнтів.

За даними USAID, термін дії субгрантів у рамках субгрантової угоди не перевищуватиме одного року. Його реалізація орієнтовно розпочнеться 30 вересня 2022 року.

USAID приймає заявки на отримання субгрантів, що складаються з технічної пропозиції, опису його бюджету та супровідних документів, до 5 вересня на адресу електронної пошти agro.subawards@chemonics.com. Пропозиції розглядатимуться в порядку їх надходження, тому заявникам наполегливо рекомендовано подавати свої заявки якомога раніше.

Як повідомлялося, наприкінці липня дефіцит елеваторних потужностей в Україні у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) оцінювався на рівні 15 млн тонн.

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) на початку серпня заявила про проведення міжнародного тендеру із закупівлі мобільних зерносховищ для України, що дозволить вирішити проблему дефіциту елеваторних потужностей у країні у 2022-2023 роках.

Крім того, ФАО за фінансової підтримки Канади розпочала новий проєкт на суму $40 млн для вирішення проблеми дефіциту зерносховищ в Україні. Загалом у 2022-2023 pp. заплановано забезпечити зберігання 2,4 млн тонн зерна разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням.

Теги: #зерно #usaid #програма #аграрії

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