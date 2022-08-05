Економіка

14:32 05.08.2022

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

У Харківській області, попри постійні ворожі обстріли продовжують збирання ранніх зернових та зернобобових, уже прибрано врожай майже з третини засіяних площ, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За допомогою правоохоронців та піротехніків підрозділів ДСНС Харківщини - зібрали ранні зернові та зернобобові культури на площі майже 110 тисяч гектарів, це 31% від усієї площі збирання. Намолотили більше ніж 400 тисяч тонн зерна при середній урожайності 36,7 ц/га. Найбільше зерна намолотили аграрії Красноградського району - майже 118 тисяч тонн при середній урожайності 41,8 ц/га, тут зібрали 48% площ", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів уже постраждали 39 сільгосппідприємств, згоріло понад 180 га пшениці. Крім того, збиранню врожаю заважає постійна мінна небезпека. Наразі розмінування потребують 23 тис. га сільськогосподарських територій.

Теги: #зерно #війна #харківська_область

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