Економіка

21:17 04.08.2022

НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

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НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості

Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) з метою захисту прав споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора.

Як повідомляється на сайті регулятора, зокрема, деталізуються окремі процедурні питання, запроваджується заборона на отримання згоди споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків з метою врегулювання простроченої заборгованості. Водночас, споживачі чи інші особи мають право фіксувати неправомірну взаємодію, інформацію про яку може бути передано до Національного банку та використано при перевірці дотримання вимог щодо етичної поведінки.

Крім того, врегульовано питання передачі даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями чи спадкоємцями. Якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких, це не означає їхньої безпосередньої згоди на взаємодію. Вони мають надати такий дозвіл самостійно.

Уточнено також норми щодо особистих зустрічей зі споживачем або іншими особами. Такі зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі. Зустрічатися за місцем роботи – заборонено. Під заборону також потрапила низка некоректних практик, які були виявлені Національним банком у процесі розгляду звернень громадян.

Ці та інші вимоги затверджено постановою правління Національного банку України від 4 серпня 2022 року № 170 "Про затвердження Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог з етичної поведінки) набирають чинності 5 серпня 2022 року.

 

 

Теги: #нбу #колектори #відмова

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