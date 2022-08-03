Зеленський підписав закон, що дає старт комплексній термомодернізації будівель

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель.

"Закон сприятиме реалізації проєктів щодо впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації будівель", - повідомив сайт українського парламенту.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№6485) у цілому 9 липня.

Як повідомлялося, законопроєкт передбачає запровадження комплексного підходу до формування політики у сфері енергетичної ефективності будівель за рахунок стратегії термомодернізації та створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Крім того, його нормами є впровадження систем енергетичного менеджменту в будинках державного сектору та можливість поетапного фінансування Фондом енергоефективності проєктів термомодернізації, що дасть змогу співвласникам багатоповерхівок впроваджувати енергоефективні заходи покроково.

Фонд енергоефективності також можна буде залучати до відновлення пошкоджених та зруйнованих будівель, а його грантові виплати зможуть частково спрямовуватись на супутні з енергоефективними заходами роботи, які є необхідною та невід'ємною частиною реалізації проєкту термомодернізації.

Закон вносить зміни до законів "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд енергоефективності" та деяких інших законів, що регулюють сферу енергетичної ефективності будівель із урахуванням вимог та найкращого досвіду країн Європейського Союзу.