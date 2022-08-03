Україна обговорює зі СКЦ можливість експорту зерна з портів Миколаївської області - заступник голови ВАР

Міністерство інфраструктури та Міністерство аграрної політики та продовольства України обговорюють із Спільним координаційним центром (СКЦ) у Стамбулі можливість залучення додаткових портів до експорту продукції АПК у рамках укладеної 22 липня "зернової" угоди.

Зокрема, йдеться про розташовані в Миколаївській області порти, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі медіацентру "Україна" у середу.

"Сьогодні завдання полягає у забезпеченні експорту перехідних залишків минулого сезону, і почати активно експортувати новий урожай...Вже намолочено майже 30% площ, близько 12 млн тонн зернових нового врожаю, тому з урахуванням показників, які ми маємо на території України, ми маємо у цьому маркетинговому році експортувати близько 50 млн тонн", - уточнив представник ВАР.

За його даними, нинішні темпи експорту зернових з України залізничними, автомобільними та річковими шляхами є недостатніми для постачання на зовнішні ринки всіх 50 млн тонн готових до відправки зернових, які за нинішніх логістичних можливостей країна вивозитиме протягом трьох років. Саме для цього потрібне залучення додаткових об'єктів морської інфраструктури України та інтенсифікація роботи представників СКЦ.

"Завдання, яке ми ставимо перед партнерами – швидше оглядати і приймати судна, це необхідно, щоб налагодити потік суден. Цикл, за якого раніше відбувався експорт, був щоденним і щомісячним, і це надавало нам можливість до війни робити хороший експорт близько 5-6 млн тонн зернових на місяць", - уточнив Марчук.

Як повідомлялося, Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 1,23 млн. тонн зернових культур, серед яких 849 тис. тонн кукурудзи (69% від загального обсягу поставок), 264 тис. тонн пшениці ( 21,5%) та 106 тис. тонн ячменю (8,6%).

Загалом з початку 2022/2023 МР та до 27 липня 2022 року Україна експортувала 264 тис. тонн пшениці (у 2,44 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 849 тис. тонн кукурудзи (-9,5%) ), 106 тис. тонн ячменю (у 6,7 разів менше), 3,3 тис. тонн борошна (у 3,2 раза менше).

Першим судном із 27 тис. тонн української кукурудзи, яке 1 серпня залишило морський торговельний порт "Одеса", став балкер Razoni (прапор Сьєрра-Леоне). 3 серпня судно успішно пройшло огляд СКЦ та вирушило до Лівану.