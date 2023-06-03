Інспекції суден "зернового коридору", як і раніше, призупинені - СКЦ

Спільний координаційний центр (СКЦ) від початку червня не здійснив жодної інспекції суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи: ні на вхід в українські порти, ні на вихід із них, ідеться на сайті СКЦ.

Згідно з нею, після відновлення роботи коридору 19 травня було проведено лише одну інспекцію на вихід - 31 травня суховантаж Xin Shun вирушив до Китаю з 44 тис. тонн кукурудзи та 19,5 тис. тонн ячменю з порту "Одеса".

Щодо інспекцій на вхід, перерваних 6 травня, то після їх відновлення з 19 травня загалом до українських портів "Одеса" і "Чорноморськ" пройшли 29 суден, з яких 10 уже вийшли у зворотному напрямку з вантажем агропродукції, шість із них - до Китаю, три - до Іспанії та одне - до Єгипту.

На сайті СКЦ зазначено, що з 28 до 31 травня кількість інспекцій на вхід скоротилася до двох на день, а з червня їх було зовсім припинено.

Мінвідновлення України 30 травня заявило, що СКЦ у Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот.

За даними українського відомства, у територіальних водах Туреччини на той момент чекала на інспекцію черга з 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн тонн продовольства. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов "зернової ініціативи", підписаної, зокрема, і країною-агресором, наголосили в Мінвідновлення.

Українська делегація надіслала листа до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу у складі трьох інспекційних команд і дев'яти інспекцій на день, як передбачають процедури СКЦ.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 1 червня повідомив, що Росія повідомила СКЦ про дію обмежень на реєстрацію суден, що прямують до українського порту "Південний", де розташований термінал із перевалювання аміаку, доки не відновиться експорт російського аміаку.

"Ми продовжимо активну взаємодію зі сторонами для повного відновлення операцій у рамках продовження ініціативи. Зокрема, ми в пошуку зобов'язань (commitments) щодо безумовного доступу суден до всіх трьох портів у межах ініціативи, збільшення кількості щоденних успішних перевірок і передбачуваних реєстрацій, щоб уникнути невиправданих затримок суден, експорту добрив, зокрема аміаку, і відновлення (роботи) аміакопроводу Тольятті-Одеса", - зазначив представник ООН.

Чорноморську зернову ініціативо було засновано у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" - в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та на знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш, однак заявив, що невирішені питання залишаються.