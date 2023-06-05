СКЦ відновив інспекції в "зерновому коридорі" після 4-денної паузи і вперше за місяць - на порт "Південний"

Спільний координаційний центр (СКЦ) 5 червня провів щонайменше по одній інспекції на вхід і на вихід, які стали першими після 31 травня, випливає з інформації на його сайті.

Згідно з нею, на вхід до порту "Південний" пропущено суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тис. тонн під прапором Панами, який став першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.

У напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,84 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомлялося, Мінвідновлення України 30 травня заявило, що СКЦ у Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот. За даними українського відомства, у територіальних водах Туреччини на той момент чекала на інспекцію черга з 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн тонн продовольства.

Українська делегація надіслала листа до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу у складі трьох інспекційних команд і дев'яти інспекцій за день, як передбачають процедури СКЦ. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов "зернової ініціативи", підписаної, зокрема, і країною-агресором, наголосили в Мінвідновлення.

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу 1 червня повідомив, що Росія повідомила СКЦ про дію обмежень на реєстрацію суден, що прямують до українського порту "Південний", де розташований термінал із перевалювання аміаку, доки не відновиться експорт російського аміаку.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін у понеділок повідомив про відновлення інспекцій і про те, що черговий раунд консультацій щодо меморандуму Росія-ООН у межах "зернової угоди" відбудеться 9 червня в Женеві.

Чорноморську зернову ініціативо було засновано у Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть - у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" - в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє - 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та на знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш, однак заявив, що невирішені питання залишаються.