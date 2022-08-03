ММК, ДТЛК та низку великих російських бізнесменів внесено до SDN List

Санкційний список Мінфіну США поповнився цілою низкою прізвищ великих російських бізнесменів, а також кількома компаніями.

Згідно з повідомленням OFAC, до SDN List у вівторок включено Віктора Рашнікова, Дмитра Пумп'янського, Андрія Мельниченка, Олександра Пономаренка, Андрія Гур'єва-старшого та Андрія Гур'єва-молодшого.

Усіх перелічених підприємців досі стосувалися лише санкції ЄС/Великої Британії.

Під американськими санкціями відтепер перебувають ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" та низка афілійованих з ним структур, зокрема й турецький завод ММК та ліцензії профучасника ринку цінних паперів ТОВ "ІК "ММК-Фінанс", ПАТ "ДТЛК" та його дочірні компанії (зокрема SPV, що виступає емітентом євробондів - GTLK (Europe Capital DAC), фонд "Сколково" та "Сколтех".

До SDN List також внесено дві яхти - Alfa nero та Axioma, пов'язані, за даними OFAC, із Гур'євим-старшим та Пумп'янським відповідно, та компанія "Джи Ай Інвест" Гур'єва-молодшого.

У зв'язку з включенням ММК, ДТЛК та їхніх дочірніх структур до списку санкцій, OFAC видала низку ліцензій на здійснення угод з компаніями, що потрапили до SDN List.

Ліцензія на згортання операцій з ММК та ДТЛК діє до 1 вересня, на вихід із їхніх цінних паперів – до 3 жовтня. Більш тривала ліцензія на півроку (до 31 січня 2023 року) видана для згортання операцій з турецьким активом Магнітогорського меткомбінату - MMK Metalurji.

ММК став другим російським металургійним гігантом, включеним до американського списку санкцій: два місяці тому до SDN List разом із Олексієм Мордашовим потрапила "Сєвєрсталь". Однак і до введення блокувальних санкцій США обидві компанії мали проблеми з експортом - вони почалися після включення Рашнікова і Мордашова до європейських списків. Наразі потужності ММК завантажено лише на 62%, "Сєвєрсталі" - на 72%, повідомив у понеділок на нараді з металургії віцепрем'єр, голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.

Виробників добрив "ФосАгро" та "ЄвроХім", а також аеропорт "Шереметьєво" не зачепили блокувальні санкцій, які були введені щодо пов'язаних із ними бізнесменів, роз'яснила OFAC одночасно з оновленням "чорного списку". В оновлених відповідях на найбільш актуальні запитання відомство зазначає, що Гур'єви, Мельниченко та Пономаренко не контролюють відповідно "ФосАгро", "ЄвроХім" і "Шереметьєво", і санкції на них не поширюються.