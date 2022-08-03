Економіка

14:27 03.08.2022

Литва може запровадити обмеження на роботу місцевого бізнесу в Росії

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Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони (КНБО) Литви в середу розгляне питання про вплив на національну безпеку присутності литовського бізнесу в Росії та обговорить можливості обмежувати його.

За словами голови КНБО Лаурінаса Касщюнаса, які наводить агентство BNS, потрібно обговорити, як мають поводитися власники таких бізнесів, а серед них є й політики.

"Загалом (потрібно – ІФ-У) подивитися, як, наприклад, політики, у яких є бізнес, мають поводитися в таких ситуаціях тощо, як це впливає на стійкість нашої політичної системи... Розглянемо з усіх боків", - зазначив він.

На засідання комітету запрошено юристів, представників Служби розслідування фінансових злочинів, Департаменту держбезпеки, експерта з міжнародної політики Марюса Лаурінавічюса.

За даними голови Литовсько-російської ради з бізнесу Арунаса Лаурінайтіса, у лютому цього року в Росії було зареєстровано понад 300 підприємств із литовським капіталом.

Теги: #рф #литва #бізнес

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