Економіка

12:28 03.08.2022

Франція заповнила сховища газу на 80%, найближчими місяцями заповнить на 100%

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Франція заповнила сховища газу на 80%, найближчими місяцями заповнить на 100%

Французька міністр енергетичного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше оголосила, що сховища газу в країні заповнені на 80%, а до 1 листопада планується заповнити їх ще на 20%.

"Ми сьогодні досягли 80% заповнення наших стратегічних запасів газу, ми випереджаємо заплановані терміни. Це означає, що ми заповнимо їх до 1 листопада, і це була наша мета", - повідомила міністр у середу в ефірі телеканалу CNews.

При цьому Паньє-Рюнаше закликала французів - особливо "найбільших гравців" - скорочувати споживання газу та електрики, оскільки "обидві системи взаємопов'язані". "І це також сприяє боротьбі проти потепління клімату", – уточнила вона.

Теги: #газ #франція

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