"Нафтогаз" зробив нову пропозицію держателям євробондів про відстрочку виплат і погашення на два роки

НАК "Нафтогаз України" спрямував держателям єврооблігацій через їхнього емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки, в якому, на відміну від попереднього, пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не лише євробондів-2022, а і євробондів-2024 та євробондів-2026.

"Запитуване відстрочення термінів погашення та процентних платежів із погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, внесеним у запит згоди, ініційований українським сувереном 20 липня 2022 року", - наголошується в біржовому повідомленні в середу.

"Нафтогаз" уточнює, що запуск нового запиту згоди затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів №670 від 1 серпня 2022 року.

"Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, "які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов'язаннями та борговими зобов'язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям", – ідеться у повідомленні.

Згідно з ним, дедлайн голосування за запитом згоди – 16:00 12 серпня, а збори й оголошення результатів призначено на 17 серпня.

Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди держателів єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов за єврооблігаціями та зобов'язав компанію укласти новий договір на встановлених урядом умовах.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року й того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії за двома із трьох випусків євробондів.

Наразі на ринку три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Всі вони були розміщені у 2019 році: в липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 і виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.