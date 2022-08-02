monobank запустив можливість купівлі валюти в межах 50 тис. грн на місяць для розміщення на депозит

Віртуальний monobank запустив можливість купівлі валюти в межах 50 тис. грн на місяць для розміщення на депозит терміном від трьох місяців та для поповнення активних депозитів до закінчення терміну яких залишається три місяці та більше.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсал Банку та банків-партнерів у межах денного ліміту 100 тис. грн.

Він зазначив, що для використання послуги необхідно оновити програму на андроїді. Для власників apple версія буде доступна упродовж одного-двох днів, зазначив він.

Згідно з повідомленням, у разі ажіотажного попиту монобанк залишає за собою право припинення продажу валюти.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці липня у рамках ослаблення тиску на гривню на готівковому ринку дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць за умови її розміщення на депозит мінімум на 3 місяці.

Мобільний банк без відділень – monobank – заснували колишні топ-менеджери ПриватБанку Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський у січні 2017 року. Він працює під ліцензією Універсал Банку, який серед іншого входить до групи "ТАС" (Київ).

Станом наприкінці квітня цього року кількість клієнтів monobank становила 5,7 млн осіб.