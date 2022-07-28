"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), що розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, звернулося до їх держателів із пропозицією про дворічне відтермінування виплати за цими паперами і таке саме дворічне продовження терміну їх обігу, наголосивши, що ця пропозиція є продовженням зробленої 20 липня пропозиції Україною.

"Пропозиція надає "Укравтодору" звільнення від відтоку ліквідності (…) протягом 24 місяців, що дає змогу йому зосередити наявні фінансові ресурси на необхідних зусиллях щодо відновлення та обслуговування дорожньої мережі в Україні", - наголошується у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі у четвер.

Враховуючи великі суми екстреної бюджетної підтримки, що надається нині міжнародними партнерами уряду України для фінансування основних держфункцій, "Укравтодор" вважає подальше обслуговування свого зовнішнього боргу тимчасово недоцільним.

"Укравтодор" просить держателів схвалити запропоновані зміни на умовах, по суті аналогічних умовам, запропонованим Україною, гарантом цінних паперів, у зв'язку із Запитом згоди на випуск єврооблігацій", - зазначається в документі.

Заявки від власника єврооблігацій приймаються до кінця робочого дня 9 серпня, а оголошення результатів очікується 10 серпня.

Компанія уточнила, що найближчі виплати за єврооблігаціями з 24 грудня 2022 року та наступні за ними запропоновано перенести відповідно на 24 грудня 2024 року. У цей період на них нараховуватимуться відсотки за поточною ставкою.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала держателям єврооблігацій із 1 серпня відтермінувати всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відтермінування виплат за її єврооблігаціями та зміну умов щодо ВВП-варантів.

За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, в четвер єврооблігації "Укравтодору" котирувалися за ціною 17,27% від номіналу, що дещо нижче за котирування суверенних єврооблігацій того самого року погашення (близько 20,7%).

Уряд України постановою №829 від 26 липня затвердив умови пропонованої угоди з єврооблігаціями "Укравтодору", продовживши дію гарантії на пропонований термін відтермінування 24 місяці.