Економіка

12:31 28.07.2022

Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

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Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

Корпоративні права 19 українських підприємств, які контролюють російські корпорації, передані в управління АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у четвер.

У повідомленні зазначається, що також передано АРМА тисячі об'єктів нерухомого та рухомого майна вартістю сотні мільйонів гривень.

У прокуратурі нагадують, що прокурори Офісу генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).

Слідство проводить ГУ СБУ в АР Крим за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/4961

Теги: #прокуратура #арма #активи_рф

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