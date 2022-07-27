"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

НАК "Нафтогаз України", яка напередодні допустила дефолт за двома з трьох випусків єврооблігацій, невідкладно запропонує власникам єврооблігацій угоду на відтермінування виплат відповідно до умов, визначених урядом у розпорядженні №625-р від 21 липня.

"Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - наголошується в пресрелізі компанії в середу.

"Нафтогаз" працює з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати згоду держателів єврооблігацій, додала компанія.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" оголосила про дефолт за єврооблігацями через відмову уряду погодити виплати за ними.

21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України" щодо зміни кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №625-р від 21 липня 2022 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.

У зв'язку з цим уряд зобов'язав НАК укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не зазначено.

Наразі на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – 7-річні на $500 млн із дохідністю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціми-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року.