Економіка

20:16 26.07.2022

Мінсоцполітики ініціює можливість для громадян робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій

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Мінсоцполітики ініціює можливість для громадян робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій

Міністерство соціальної політики ініціює можливість громадянам робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Ми розпочинаємо програму, яка дозволить нашим громадянам підтримати наших пенсіонерів та збільшити собі пенсію в майбутньому. Вже з командою пропрацювали драфт, проговорили основні моменти, і я сподіваюся, що найближчим часом це виллється у законопроєкт. Це просто додаткова можливість", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

Міністр зазначила, що на сьогодні соціальний внесок за особу сплачує роботодавець, і працівник не може впливати на розмір цього внеску.

"Тепер ми даємо можливість самій людині впливати на це та здійснити доплату за власним бажанням, без умов, шляхом кількох простих маніпуляцій на сайті. Визначити собі суму, на яку збільшити такий пенсійний внесок", - розповіла вона.

На думку міністра, на сьогодні це буде додатковим внеском, який допоможе пенсіонерам отримати кращу пенсію, і задовольнити всі пенсійні запити, а в майбутньому ці внески будуть враховані для людини як пенсійний внесок, з чого розраховуватиметься її пенсія, яка таким чином побільшає.

Теги: #пенсії #новини #мінсоцполітики

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