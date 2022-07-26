Економіка

19:21 26.07.2022

Україна пропонує відстрочити виплати по євробондах "Укренерго" та "Укравтодору" на два роки

2 хв читати
Україна пропонує відстрочити виплати по євробондах "Укренерго" та "Укравтодору" на два роки

Україна пропонує інвесторам у цінні папери "Укравтодору" та "Укренерго" відстрочити виплату боргів щодо них мінімум на 2 роки, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Також запропоновано власникам цінних паперів "Укренерго" на суму $825 млн відстрочити виплати на 2 роки", - написав прем'єр у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він висловив сподівання на підтримку кредиторами звернення України, зазначивши, що в умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде належати до всіх її зобов'язань.

"У рамках узгодженої та скоординованої політики, яку впроваджує Міністерство фінансів, Україна відверто розмовляє з усіма своїми кредиторами щодо відстрочення виплат за боргами, зокрема щодо боргів державних компаній", – зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб: фінансування армії, підготовки до опалювального сезону, виплати пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, Україна тижнем раніше запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні минулого року.

 

 

Теги: #укравтодор #виплати #укренерго #відстрочка #бонди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 20.07.2022
"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

13:12 19.07.2022
"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

13:14 06.07.2022
Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

13:59 05.07.2022
Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

10:51 02.07.2022
Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

18:05 30.06.2022
"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

14:01 28.06.2022
Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

19:44 25.06.2022
У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

17:23 22.06.2022
"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

16:56 19.06.2022
Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

Україна розраховує отримати перші квоти на експорт е/е від ENTSO-E в 100 МВт наступного тижня – радник прем'єра

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

Уряд залишив контрольні держпакети акцій п'яти обленерго у переліку приватизації до початку 2023 р.

Міністри країн Євросоюзу досягли політичної угоди про скорочення попиту на газ - голова Ради ЄС Чехія

Чистий збиток Ощадбанку за І півріччя через війну становив 4 млрд грн

ОСТАННЄ

До кінця року уряду вдасться зберегти чинний рівень соцвиплат і пенсій

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

Мінсоцполітики ініціює можливість для громадян робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

Україна отримає від ЄІБ майже EUR1,6 млрд

Кабмін відтермінував на 2 роки запровадження Техрегламенту на косметичну продукцію

Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

Кабмін виділив 126,3 млн грн на покриття комунальних послуг у будинках, де в умовах воєнного стану розміщувалися переселенці

Українці подали 5 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, перші 500 грантів буде узгоджено найближчим часом

"Укрспирт" закликав Раду підтримати "приватизаційний" законопроєкт №7451

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА