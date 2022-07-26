Економіка

11:03 26.07.2022

НБУ визнав пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" найкращою у 2021 році

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НБУ визнав пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" найкращою у 2021 році

Переможцем конкурсу Національного банку України (НБУ) "Найкраща монета року" 2021 року в усіх трьох номінаціях стала пам'ятна монета з нейзильберу номіналом 5 грн "До 30-річчя незалежності України".

Як повідомила пресслужба НБУ у вівторок, монета перемогла в номінаціях "Найкраще розкриття теми", "Найкраще художнє рішення" та "Найпопулярніша монета".

Автором монети є художник Олег Шуляк, а над її створенням працювали Володимир Атаманчук та Віталій Андріянов.

НБУ нагадав, що конкурс "Найкраща монета року" проводиться щорічно з 2005 року.

Теги: #нбу #монета

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