НБУ визнав пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" найкращою у 2021 році

Переможцем конкурсу Національного банку України (НБУ) "Найкраща монета року" 2021 року в усіх трьох номінаціях стала пам'ятна монета з нейзильберу номіналом 5 грн "До 30-річчя незалежності України".

Як повідомила пресслужба НБУ у вівторок, монета перемогла в номінаціях "Найкраще розкриття теми", "Найкраще художнє рішення" та "Найпопулярніша монета".

Автором монети є художник Олег Шуляк, а над її створенням працювали Володимир Атаманчук та Віталій Андріянов.

НБУ нагадав, що конкурс "Найкраща монета року" проводиться щорічно з 2005 року.