Інтерфакс-Україна
Події
19:47 07.07.2025

НБУ випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БпЛА Vampire"

1 хв читати
НБУ випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БпЛА Vampire"

Національний банк України (НБУ) 7 липня ввів в обіг нову пам’ятну монету з серії "Збройні сили України", присвячену українському багатоцільовому дрону Vampire.

Як повідомляє НБУ у телеграм-каналі у понеділок, монета під назвою "Українська бавовна. БпЛА Vampire" вшановує високоточний гексакоптер, створений компанією SkyFall у 2022 році для потреб Сил безпеки та оборони.

На аверсі монети зображено понівечену вибухами землю, підбитий ворожий танк і дрон у польоті, що символізує ефективність українського опору. Реверс монети демонструє гексакоптер у момент скидання боєприпасу, на тлі стилізованої хмари з блискавками.

photo-2025-07-07-19-45-12

Vampire може нести до 15 кг боєзаряду, працювати на висоті до 500 м та має дальність польоту до 15 км. Відомий своєю ефективністю, цей дрон отримав від ворога прізвисько "Баба Яга" й був задіяний у понад мільйоні бойових операцій.

Монету номіналом 5 гривень випущено накладом до 75 тисяч штук. Придбати її можна буде з 8 липня через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ.

 

Теги: #нбу #монета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 07.07.2025
Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

20:05 03.07.2025
НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

16:09 02.07.2025
Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

13:27 02.07.2025
Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

17:59 01.07.2025
Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

19:13 22.05.2025
Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

Казначейство США оприлюднило план виводу із обігу монети в один цент

20:31 26.03.2025
НБУ монетою "Нацгвардія" довів серію присвячених військовим обігових 10 грн монет до десяти

НБУ монетою "Нацгвардія" довів серію присвячених військовим обігових 10 грн монет до десяти

15:06 24.02.2025
НБУ презентував монету "Тримаймо стрій!" до 3-х роковин повномасштабного вторгнення

НБУ презентував монету "Тримаймо стрій!" до 3-х роковин повномасштабного вторгнення

16:03 19.01.2025
Трамп запустив власну криптовалюту

Трамп запустив власну криптовалюту

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок двох ворожих атак зросла до 71, одна жінка загинула

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Ворог пошкодив обладнання "Сумиобленерго", тривають відновлювальні роботи

Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

СБУ оголосила в розшук співвласника виробника чаю та кави "Мономах", його підозрюють у співпраці з РФ

Зеленський  обговорив із президенткою Національної Ради Швейцарії підтримку України та санкційний тиск на Росію

Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару

Єрмак поспілкувався онлайн із радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Стармер і Макрон не сходяться у стратегії завершення війни в Україні

Делегацію Міннацʼєдності на URC 2025 в Римі очолюватиме заступник міністра, Чернишов включатиметься онлайн

РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Сумщині, є постраждалі та руйнування, є перебої з електропостачанням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА