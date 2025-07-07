НБУ випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БпЛА Vampire"

Національний банк України (НБУ) 7 липня ввів в обіг нову пам’ятну монету з серії "Збройні сили України", присвячену українському багатоцільовому дрону Vampire.

Як повідомляє НБУ у телеграм-каналі у понеділок, монета під назвою "Українська бавовна. БпЛА Vampire" вшановує високоточний гексакоптер, створений компанією SkyFall у 2022 році для потреб Сил безпеки та оборони.

На аверсі монети зображено понівечену вибухами землю, підбитий ворожий танк і дрон у польоті, що символізує ефективність українського опору. Реверс монети демонструє гексакоптер у момент скидання боєприпасу, на тлі стилізованої хмари з блискавками.

Vampire може нести до 15 кг боєзаряду, працювати на висоті до 500 м та має дальність польоту до 15 км. Відомий своєю ефективністю, цей дрон отримав від ворога прізвисько "Баба Яга" й був задіяний у понад мільйоні бойових операцій.

Монету номіналом 5 гривень випущено накладом до 75 тисяч штук. Придбати її можна буде з 8 липня через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ.