ЄІБ затвердив EUR1,59 млрд для України, EUR1 млрд буде виділено негайно – голова Єврокомісії

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі EUR1,59 млрд, з яких EUR1 млрд буде надано негайно, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Це сприятиме збереженню або відновленню функціонування інфраструктури та основних послуг, зокрема й ремонту пошкодженої критичної інфраструктури. Фінансування також зміцнить стійкість України та допоможе зберегти економічну стабільність країни", - зазначила глава ЄК у повідомленні у linkedin.

За її словами, це фінансування також підтримає майбутні енергетичні, транспортні та освітні проєкти.

У пресрелізі Єврокомісії на її сайті зазначається, що фінансування ЄІБ підтримується гарантіями з бюджету ЄС.

"Це другий пакет підтримки України в межах екстреного реагування солідарності ЄІБ з Україною, розроблений у тісній співпраці з Європейською комісією. Він слідує за пакетом екстреної допомоги у розмірі EUR668 млн, повністю виплаченим протягом місяця після початку війни. Як і перше, це нове фінансування пропонується на вигідних умовах, зокрема на тривалий термін", – зазначається у повідомленні.

Згідно з ним, негайна фінансова допомога на загальну суму EUR1,05 млрд передбачатиме авансові виплати за вісьмома фінансовими контрактами, що допоможе уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним компаніям, забезпечити терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених муніципальних послуг, а також підтримати термінові заходи щодо енергетики та енергоефективності в межах підготовки до опалювального сезону.

Друга частина пакету передбачає відновлення реалізації фінансованих ЄІБ проєктів в Україні на загальну суму EUR540 млн, де це можливо, за винятком районів активних бойових дій і територій, неконтрольованих українським урядом.

"Відібрані проєкти охоплюватимуть енергетику, енергоефективність, дороги, транспорт, освіту та інфраструктуру, а також програми реконструкції та відновлення. Точні терміни цих виплат залежатимуть від ступеня просування базових проєктів", - ідеться у релізі.

"Європейська комісія продовжуватиме працювати з країнами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну на всіх рівнях - стільки, скільки потрібно", – наведено у повідомленні коментар виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Україні необхідна потужна глобальна підтримка та зростаюча фінансова допомога, тому він вдячний ЄІБ та Європейському Союзу за давню співпрацю та фінансову підтримку.