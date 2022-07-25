Економіка

15:17 25.07.2022

Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

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Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

Держава не втручається у діяльність приватних компаній, які готуються до експорту зерна з України в рамках підписаного у Стамбулі договору щодо експорту продукції АПК з українських морпортів, проте може розпочати регулювати параметри ринку у разі, якщо діяльність зернотрейдерів "піде не туди.

Про можливу участь держави у регулюванні експорту сільгосппродукції повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на брифінгу у Києві у понеділок.

"Роль держави в цьому процесі та можливість викупу нею та перепродажу зерна наразі визначається. Це залежить від того, в який бік піде ринок – якщо він піде не так, як ми хочемо, і якщо для трейдерів головним буде отримання надприбутків, то найближчим часом може бути оголошено про щось інше", - уточнив міністр під час брифінгу.

За його словами, 99% зерна, що експортується з України, належатиме приватним вантажовідправникам, тоді як державному Держрезерву – незначна його частина.

"Держрезерв у найкращі часи, коли в ньому було менше "мишей", і тоді не мав дуже багато зерна, а зараз його тим більше там стільки немає", - прокоментував міністр роль Держрезерву в експорті зерна з України.

Теги: #зерно #мінагрополітики

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