Економіка

14:59 25.07.2022

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їхньою відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати – НАК

3 хв читати
"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їхньою відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати – НАК

НАК "Нафтогаз України" повідомив про відмову власників його єврооблігацій прийняти Запит на згоду про відтермінування виплат на два роки та плани вийти з новою пропозицією у зв'язку із забороною уряду на проведення виплат за наявними умовами та дорученням змінити ці умови.

"З моменту запуску Запиту згоди "Нафтогаз" проводить конструктивні обговорення з власниками облігацій. У світлі розпорядження Кабінету Міністрів №625 від 21 липня, що наказує "Нафтогазу" укласти нову угоду…на умовах, відмінних від умов, запропонованих у Запиті згоди, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без окремого затвердження Кабінетом Міністрів, ..."Нафтогаз" очікує сформулювати нову пропозицію", – йдеться у біржовому повідомленні компанії у понеділок.

"Нафтогаз" нагадує, що крайній термін прийому відповідей на його пропозицію від 11 до власників єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд відтермінувати виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн, добіг кінця 21 липня.

"На підставі електронних інструкцій з голосування та форм субдовіреності, отриманих до крайнього терміну голосування, очікується, що пропозицію не буде схвалено на зборах, що відбудуться стосовно облігацій 2022 року, і очікується, що необхідного кворуму не буде досягнуто на жодному зі зборів, що будуть проведені щодо облігацій 2024 та 2026 років", – констатує НАК.

Компанія також проінформувала, що уряд постановою від 21 липня заборонив без його попередньої згоди здійснювати платежі за єврооблігаціями-2022 та 2024, що припадають на 19 липня.

"22 липня "Нафтогаз" направив запит до Кабінету Міністрів про затвердження виплати…, який не був задоволений. "Нафтогаз" подав додатковий запит на затвердження такого платежу 23 липня та очікує відповіді від Кабінету Міністрів, що не має зобов'язань відповідати протягом певного періоду" , – йдеться у повідомленні.

У ньому також наголошується, що відповідно до постанови уряду №691 від 17 червня пріоритетом "Нафтогазу" залишається накопичення природного газу у достатній кількості перед опалювальним сезоном 2022/23 року, що стало головною причиною пропозиції щодо відстрочення виплат.

Раніше "Нафтогаз" пояснював, що для виконання цього рішення йому необхідно імпортувати додатково 4 млрд куб. м газу на суму близько $8 млрд.

Пільговий період щодо єврооблігацій "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів. НАК розраховував одержати згоду власників на відстрочку 26 липня – в останній день цього періоду.

Окрім "Нафтогазу", 20 липня з такою пропозицією про відстрочку на два роки всіх виплат за всіма 13 випусками єврооблігацій виступила Україна. На відміну від НАК, уряд запропонував власникам єврооблігацій продовжити на два роки термін обігу всіх паперів, а не лише 2022 року.

На сьогодні на ринку в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,62 .

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Теги: #газ #нафтогаз #єврооблігації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 25.07.2022
"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

14:40 22.07.2022
Італія за іншими країнами півдня Європи виступила проти пропозиції ЄК скоротити споживання газу

Італія за іншими країнами півдня Європи виступила проти пропозиції ЄК скоротити споживання газу

10:48 22.07.2022
Кабмін узяв під контроль угоду про відтермінування виплат за євробондами "Нафтогазу" у зв'язку з незадовільною роботою правління

Кабмін узяв під контроль угоду про відтермінування виплат за євробондами "Нафтогазу" у зв'язку з незадовільною роботою правління

09:19 22.07.2022
Глава німецького Міненерго виступив проти відновлення проєкту "Північний потік-2"

Глава німецького Міненерго виступив проти відновлення проєкту "Північний потік-2"

07:11 22.07.2022
Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

Кабмін оприлюднив продовження ПСО продажу "Нафтогазом" газу ТКЕ по 7,42 грн/куб. м до 31 березня 2023 року

17:08 21.07.2022
Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання російського газу - глава МЗС

Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання російського газу - глава МЗС

13:47 21.07.2022
Глава Мінфіну України розраховує на успіх пропозиції щодо дворічного відстрочення виплат

Глава Мінфіну України розраховує на успіх пропозиції щодо дворічного відстрочення виплат

13:13 21.07.2022
Підсумки пропозиції України про відтермінування виплат за євробондами та ВВП-варантам будуть відомі 10 серпня

Підсумки пропозиції України про відтермінування виплат за євробондами та ВВП-варантам будуть відомі 10 серпня

18:33 20.07.2022
Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

16:55 20.07.2022
"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

Долар для населення подорожчав у середньому на 1,5-2 грн на зростанні офіційного курсу на 25%

Кабмін узяв під контроль угоду про відтермінування виплат за євробондами "Нафтогазу" у зв'язку з незадовільною роботою правління

ОСТАННЄ

Держава може втрутитися, якщо після запуску портів ринок і трейдери "підуть не туди" – глава Мінагрополітики

Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів "Зелена картка" на 26,3%

Для оплати праці нардепів додаткові кошти ні з держбюджету, ні з міжнародної допомоги не виділяли

Україна оновила перелік послуг критичного імпорту, виключила рекламу й роялті та включила турніри ФІФА і УЄФА

Жолнович вважає пріоритетом на посаді міністра соцполітики підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи

Україна готова відновити агроекспорт із чорноморських портів за кілька днів

Домовленість про розблокування українських морпортів принесе країні $1 млрд валютних надходжень щомісяця – заступник міністра інфраструктури Найєм

З початку війни в Україні розпочато будівництво понад 5,7 тис. об'єктів – ДІАМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА