Експорт зерна розпочнеться з морпорту "Чорноморськ", протягом двох тижнів - з портів "Одеса" та "Південний"

Експорт українського зерна буде запущено насамперед із морського торговельного порту "Чорноморськ" (Одеська обл.).

"Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" - він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний", - заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков під час брифінгу у Києві у понеділок.

За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох морських портів країни.

Перше відправлення зерна, за словами Васькова, заплановано здійснити вже цього тижня.