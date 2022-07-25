"Нафтогаз" підготує нову пропозицію власникам євробондів у зв'язку з їх відмовою у відтермінуванні та забороною Кабміну на виплати - НАК

НАК "Нафтогаз України" повідомила про відмову власників її єврооблігацій прийняти Запит на згоду про відтермінування виплат на два роки та плани вийти з новою пропозицією у зв'язку із забороною уряду на проведення виплат за наявними умовами та дорученням змінити ці умови.

"Із моменту запуску Запиту згоди "Нафтогаз" веде конструктивні обговорення з власниками облігацій. У світлі постанови Кабінету Міністрів №625 від 21 липня, яка наказує "Нафтогазу" укласти нову угоду… на умовах, відмінних від умов, запропонованих у Запиті згоди, та обмежує подальші дії "Нафтогазу" без окремого затвердження Кабінетом Міністрів, (...) "Нафтогаз" очікує сформулювати нову пропозицію", - йдеться у біржовому повідомленні компанії у понеділок.