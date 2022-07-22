Жолнович вважає пріоритетом на посаді міністра соцполітики підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає одним із пріоритетів на новій посаді підготовку до запровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Що є моїм пріоритетом як міністра на цій посаді? Ми готуватимемося до запровадження накопичувальної пенсійної системи", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

Водночас вона зазначила, що у стані активних бойових дій буде складно запустити накопичувальну систему, але наголосила на необхідності підготовки всіх інструментів.

"У кращому випадку, якщо все буде добре, ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичення вже з 2024 року", - зазначила вона.

Другим пріоритетом міністр назвала розвиток соціальних послуг на рівні європейських стандартів, зокрема для людей похилого віку та дітей.

Також вона звернула увагу на роботу у напряму забезпечення засобами реабілітації тих, хто цього потребує.

Крім того, серед пріоритетів Жолнович назвала цифровізацію соціальної сфери.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.