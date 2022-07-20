"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

Як йдеться у презентації, підготовленій до організованого J.P.Morgan глобального колла з інвесторами з приводу суверенної пропозиції, ці компанії вчинять аналогічні дії "у найближчому майбутньому".

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовані на оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні минулого року.

Як повідомлялося, Україна в середу запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити усі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року із можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України щодо відтермінування виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.