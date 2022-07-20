Економіка

20:13 20.07.2022

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

1 хв читати
"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Україна, яка запропонувала власникам її суверенних облігацій відстрочити всі виплати за ними на два роки, очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

Як йдеться у презентації, підготовленій до організованого J.P.Morgan глобального колла з інвесторами з приводу суверенної пропозиції, ці компанії вчинять аналогічні дії "у найближчому майбутньому".

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовані на оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні минулого року.

Як повідомлялося, Україна в середу запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити усі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.

Крім того, міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року із можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України щодо відтермінування виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

 

 

Теги: #укравтодор #євробонди #укренерго #відстрочка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 20.07.2022
Необхідність відтермінування "Нафтогазом" погашення євробондів-2024 та 2026 наразі відсутня - компанія

Необхідність відтермінування "Нафтогазом" погашення євробондів-2024 та 2026 наразі відсутня - компанія

09:45 20.07.2022
Україна запропонує держателям євробондів добровільне відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки - постанова

Україна запропонує держателям євробондів добровільне відтермінування виплати відсотків та погашення на два роки - постанова

18:44 19.07.2022
Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

13:12 19.07.2022
"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

15:25 12.07.2022
"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

"Нафтогаз України" просить держателів євробондів відстрочити виплати за ними на два роки

13:14 06.07.2022
Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

13:59 05.07.2022
Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

18:05 30.06.2022
"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

"Укравтодор" відкрив рух новим лівим проїздом траси Київ - Ковель - Ягодин на Волині

14:01 28.06.2022
Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

Україна розпочинає експорт е/е до синхронної зони Європи – голова "Укренерго"

17:23 22.06.2022
"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

"Укравтодор" впроваджує функцію комплаєнсу в рамках протидії корупції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити $2,5 млрд - голова Мінфіну

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

Україна пропонує власникам ВВП-варантів добровільно відкласти виплати-2023 на рік, знизити вдвічі стелю виплат-2025 та дати право на їх викуп у 2024-2027 рр.

Роботодавці більше не зберігатимуть за мобілізованими працівниками середню зарплату - закон

ОСТАННЄ

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити $2,5 млрд - голова Мінфіну

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася у червні до $5,3 за кв. м – дослідження

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

На українському ринку пшеничного борошна зберігається знижувальна цінова динаміка - "АПК-Інформ"

Альянс Банк до кінця 2022 року відкриє 4 нових відділення на західній Україні – Юлія Фролова

"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

"БРСМ-Нафта" зняла обмеження на продаж пального

США нададуть українським фермерам підтримку на $100 млн – Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА