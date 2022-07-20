Економіка

19:42 20.07.2022

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася у червні до $5,3 за кв. м – дослідження

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Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася у червні до $5,3 за кв. м – дослідження

Медіанна вартість оренди квадратного метра житлової нерухомості у Києві у червні 2022 року знизилася до $5,3 за кв. м, що на 52% нижче порівняно із січнем у доларовому еквіваленті, на 36% – у гривневому, випливає із дослідження порталу Address.ua.

За його даними, вартість оренди на столичному ринку продовжує зниження, проте його темпи дещо сповільнилися. Водночас попит все ще низький і відновлюється переважно за рахунок внутрішньо переміщених осіб.

"На ринку житлової нерухомості Києва триває зниження цін – дефіцит попиту та висока необхідність у продажу чи здаванні в оренду свого житла сильно тиснуть на ринок. При цьому падіння інтересу до нерухомості загалом триває. За підсумками червня 2022 року загальна кількість запитів, пов'язаних із покупкою або орендою нерухомості, знизилася на 40% і склала менше 30% від довоєнного рівня", – прокоментував ситуацію на ринку директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

За даними Address.ua, найдорожчим районом столиці для оренди залишається Печерський, де медіанна вартість оренди становить $486/міс. ($ 8/кв. м). Далі йде Шевченківський район – $346/міс. ($7/кв. м), Голосіївський – $304/міс. ($6/кв. м). При цьому ціна у червні у цих районах знизилася на 1% та 6% відповідно, тоді як у Печерському зросла на 4% порівняно із травнем-2022.

Вартість оренди квартир на лівому березі Києва та в спальних районах знизилася в середньому на 17%: в Оболонському – до $230/міс. ($5/кв.м), Подільському – до $209/міс. ($5/кв. м), Святошинському – до $195/міс. ($4/кв. м), Солом'янському – до $235/міс. ($6/кв. м).

Мінімальну медіанну ціну на оренду квартир зафіксовано в Деснянському районі – $177/міс. або $4/кв. м.

Майже половина запитів на порталі стосується пошуку однокімнатних квартир – 47% від загальної кількості, на двокімнатні припадає 44% запитів, трикімнатні – 9%, випливає з дослідження. При цьому у структурі пропозиції 48% займають однокімнатні квартири, 36% та 16% – дво- та трикімнатні відповідно.

"Вже зараз можна припустити, що дефіцит попиту на оренду в Києві збережеться на тривалі періоди - до поліпшення військової ситуації та появи хоча б умовних гарантій безпеки населення від військової загрози. Нещодавні ракетні атаки Росії та наявність загрози повторного вторгнення з території Білорусі виступили потужними негативними факторами для ринку оренди житла Києва у червні 2022 року", – повідомив Герасимчук.

У повідомленні уточнюється, що у своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також активності користувачів (96,9 тис. відвідувань за червень 2021 року).

Address Group - група компаній, що надають з 2010 року онлайнові інформаційні сервіси для пошуку та просування нерухомості в Україні, Казахстані та Молдові.

 

 

Теги: #оренда #київ #ціни #житло

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