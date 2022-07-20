Группа стран-кредиторов готова на приостановку обслуживания Украиной госдолга с 1 августа-2022 до конца 2023г и призывает к подобному держателей ее еврооблигаций

Група країн-кредиторів готова на призупинення обслуговування Україною держборгу з 1 серпня-2022 до кінця 2023 року і закликає до цього держателів її єврооблігацій

Київ. 20 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Група кредиторів України у складі Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США настійно рекомендує держателям єврооблігацій України прийняти її пропозицію про відстрочку виплат та погашення на два роки, а також переглянути умови щодо ВВП-варантів.

"У світлі цього ми, як офіційні двосторонні кредитори України, маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року", - йдеться у заяві, розміщеній у середу на сайті Мінфіну Німеччини.

Група кредиторів, серед спостерігачів якої Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія, наполегливо закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти домовленості з Україною про призупинення обслуговування боргу.

У заяві виражається солідарність та підтримка України у її захисті від невиправданої, неспровокованої та незаконної агресивної війни Росії, наголошується на виняткових обставинах та визнається зразковий послужний список України з обслуговування боргу на сьогодні.

"Схвалення власниками облігацій та варантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України", - наголошується у заяві.

Група кредиторів зазначила також, що продовжить уважно координувати та оцінювати ситуацію за підтримки МВФ та Світового банку.